МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов в понедельник подтвердил, что уходит в декретный отпуск по уходу за ребенком. Заявление Малахова размещено на сайте журнала StarHit , главным редактором которого он является. "Я и сам не ожидал, но главной новостью прошедшей недели стал мой декретный отпуск", - заметил Малахов. itartass_ru 5:48:00 CEST