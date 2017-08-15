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15 Август 2017 г.
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Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов в понедельник подтвердил, что уходит в декретный отпуск по уходу за ребенком. Заявление Малахова размещено на сайте журнала StarHit , главным редактором которого он является. "Я и сам не ожидал, но главной новостью прошедшей недели стал мой декретный отпуск", - заметил Малахов.
itartass_ru 5:48:00 CEST
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