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15 Август 2017 г.

Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов в понедельник подтвердил, что уходит в декретный отпуск по уходу за ребенком. Заявление Малахова размещено на сайте журнала StarHit , главным редактором которого он является. "Я и сам не ожидал, но главной новостью прошедшей недели стал мой декретный отпуск", - заметил Малахов.

itartass_ru 5:48:00 CEST

Второй выпуск шоу "Пусть говорят" с новым ведущим: Борисов пошел в политику, а Малахов напомнил, что жив

kp 18:46:00 CEST

Андрей Малахов рассказал, почему и на сколько покидает ТВ

day 9:34:00 CEST

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