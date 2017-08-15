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15 Август 2017 г.
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В Генштабе ВСУ проверяют информацию о задержании российской ФСБ "агента СБУ"
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проверяют информацию о задержании российской ФСБ на территории Крыма якобы "агента СБУ". "Информация проверяется, мы ждем ответ на запросы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ во вторник.
interfax-ua-ru 12:58:00 CEST
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