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15 Август 2017 г.

В Генштабе ВСУ проверяют информацию о задержании российской ФСБ "агента СБУ"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проверяют информацию о задержании российской ФСБ на территории Крыма якобы "агента СБУ". "Информация проверяется, мы ждем ответ на запросы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ во вторник.

interfax-ua-ru 12:58:00 CEST

15.08.2017 18:10 : В ФСБ объявили о задержании в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в намерении совершить диверсии

echomsk 17:57:00 CEST

Задержание украинского диверсанта в Крыму прокомментировали в СБУ

kp 13:05:00 CEST

"Хотел поджечь лес и устроить горный обвал"

gazeta-ru 12:24:00 CEST

ФСБ задержала агента СБУ, который готовил диверсии в Крыму

tatar-inform 9:59:00 CEST

Суд в Крыму арестовал предполагаемого украинского диверсанта

interfax-ru 10:54:00 CEST

СБУ назвала задержание диверсанта в Крыму провокацией ФСБ

regions 13:08:00 CEST

Появилось видео задержания агента СБУ в Крыму

ntv 10:18:00 CEST

"Диверсант" с пилой. Кого поймали в Крыму

telegraf-by 20:26:00 CEST

Задержанного в Крыму украинца уволили из ВСУ в мае‍

vedomosti 16:20:00 CEST

Задержанный в Крыму украинский диверсант назвал имена кураторов

ntv 14:13:00 CEST

Суд в Крыму арестовал подозреваемого в подготовке диверсий

interfax-ua-ru 11:53:00 CEST

Допрос подозреваемого в подготовке диверсий украинца попал на видео

rg 13:15:00 CEST

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