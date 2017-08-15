В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проверяют информацию о задержании российской ФСБ на территории Крыма якобы "агента СБУ". "Информация проверяется, мы ждем ответ на запросы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ во вторник. interfax-ua-ru 12:58:00 CEST