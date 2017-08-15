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15 Август 2017 г.
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Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Корреспондентка ВГТРК Тамара Нерсесьян выслана с Украины, сообщает во вторник телеканал "Россия-24". О других подробностях не сообщается. В Службе безопасности Украины также заявили, что "сегодня ночью ее (Нерсесьян - ИФ) выдворили с запретом въезда", однако не уточнили причин этих действий.
interfax-ru 10:54:00 CEST
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