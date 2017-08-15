Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Корреспондентка ВГТРК Тамара Нерсесьян выслана с Украины, сообщает во вторник телеканал "Россия-24". О других подробностях не сообщается. В Службе безопасности Украины также заявили, что "сегодня ночью ее (Нерсесьян - ИФ) выдворили с запретом въезда", однако не уточнили причин этих действий. interfax-ru 10:54:00 CEST