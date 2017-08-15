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15 Август 2017 г.
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Транспортировку зрителей «Star of Asia» в Алматы будут осуществлять до полуночи
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-20 августа в Алматы в рамках программы Рухани жанғыру пройдет международный музыкальный фестиваль Star of Asia. Это крупнейшая музыкальная сцена на открытом воздухе. Здесь ожидается выступление отечественных и зарубежных звезд, а также сотни развлечений на единой площадке....
inform 11:15:00 CEST
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