|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
15 Август 2017 г.
|
|
Лесные пожары в Греции
es
|
В Греции бушуют сильные лесные пожары. Особенно тяжёлая ситуация складывается на юге страны, недалеко от столицы. В муниципалитете Каламос, который находится всего в 45 километрах от Афин, сгорели несколько десятков зданий. Местные власти призвали жителей покинуть свои дома.
aif 12:18:00 CEST
|
|
Related Clusters - across languages
|
es
|
Bélgica conmemora medio siglo de la muerte de René Magritte Similarity: 0.31
|
|