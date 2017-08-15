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15 Август 2017 г.

Лесные пожары в Греции  es

В Греции бушуют сильные лесные пожары. Особенно тяжёлая ситуация складывается на юге страны, недалеко от столицы. В муниципалитете Каламос, который находится всего в 45 километрах от Афин, сгорели несколько десятков зданий. Местные власти призвали жителей покинуть свои дома.

aif 12:18:00 CEST

Лесные пожары приближаются к Афинам

interfax 5:16:00 CEST

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