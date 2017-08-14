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14 Август 2017 г.
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«Пересвет» отчитался о падении вкладов физлиц и предпринимателей в 3 раза
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Вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банк Пересвет по состоянию на июль 2017 года сократились в три раза по сравнению с показателями за тот же месяц прошлого года и составили 8,33 млрд руб. Об этом говорится в ежеквартальном отчете кредитной организации, который опубликован ( zip ) на сайте раскрытия корпоративной информации.
rbc 18:09:00 CEST
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