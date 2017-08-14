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14 Август 2017 г.

ФАС одобрила покупку «Мегафоном» половины «Евросети»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила заявку Мегафона на приобретение 50% акций Евросети у компании Вымпелком (сотовый оператор Билайн). Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ФАС. Интерфакс Кроме этого указано, что ФАС рассмотрела и удовлетворила ходатайство Вымпелкома, однако в чем состояло ходатайство, не сообщается.

polit 12:23:00 CEST

ФАС согласовала реорганизацию «Евросети»

kommersant 14:56:00 CEST

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