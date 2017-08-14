Федеральная антимонопольная служба России одобрила заявку Мегафона на приобретение 50% акций Евросети у компании Вымпелком (сотовый оператор Билайн). Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ФАС. Интерфакс Кроме этого указано, что ФАС рассмотрела и удовлетворила ходатайство Вымпелкома, однако в чем состояло ходатайство, не сообщается. polit 12:23:00 CEST