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14 Август 2017 г.
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ФАС одобрила покупку «Мегафоном» половины «Евросети»
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Федеральная антимонопольная служба России одобрила заявку Мегафона на приобретение 50% акций Евросети у компании Вымпелком (сотовый оператор Билайн). Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ФАС. Интерфакс Кроме этого указано, что ФАС рассмотрела и удовлетворила ходатайство Вымпелкома, однако в чем состояло ходатайство, не сообщается.
polit 12:23:00 CEST
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