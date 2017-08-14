В списке первых 113 адресов для переселения москвичей в рамках программы по сносу пятиэтажек есть пустыри, ветхие здания, гаражи и уже построенные дома, сообщают Ведомости со ссылкой на документ. Подлинность списка подтвердил представитель столичного стройкомплекса. По словам собеседника издания, указанные адреса практически утверждены. novayagazeta 8:09:00 CEST