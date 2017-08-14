Синоптики прогнозируют 14 августа грозу в Москве , в связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" уже отменила 20 рейсов. Пассажиры заранее получили оповещения об изменениях. - В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в а/п Шереметьево (гроза) Аэрофлот вынужден 14 августа отменить ряд рейсов, - прокомментировали в "Аэрофлот". kp 10:23:00 CEST