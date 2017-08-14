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14 Август 2017 г.

Из-за грозы в Шереметьево отменили 20 рейсов

Синоптики прогнозируют 14 августа грозу в Москве , в связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" уже отменила 20 рейсов. Пассажиры заранее получили оповещения об изменениях. - В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в а/п Шереметьево (гроза) Аэрофлот вынужден 14 августа отменить ряд рейсов, - прокомментировали в "Аэрофлот".

kp 10:23:00 CEST

Закрытое направление. Авиакомпании отменили все рейсы в московском направлении

justmedia 10:39:00 CEST

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