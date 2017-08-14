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14 Август 2017 г.

Путин передал главе Псковской области жалобы в ходе «прямой линии»

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку заняться вопросами жителей, поступившими к российскому лидеру в ходе «прямой линии». Главе региона была вручена очередная «зеленая папка». «По поводу аварийного жилья. Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены гражданами в ходе «прямой линии».

izvestia-ru 15:22:00 CEST

Путин попросил Турчака разобраться с жалобами жителей Псковской области на «Прямой линии»

polit 17:00:00 CEST

Путин показал Турчаку зеленую папку

fontanka 14:53:00 CEST

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