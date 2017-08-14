Президент России Владимир Путин поручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку заняться вопросами жителей, поступившими к российскому лидеру в ходе «прямой линии». Главе региона была вручена очередная «зеленая папка». «По поводу аварийного жилья. Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены гражданами в ходе «прямой линии». izvestia-ru 15:22:00 CEST