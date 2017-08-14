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14 Август 2017 г.

Техника с выставки на День Независимости в Киеве отправится в зону АТО

Военная техника, которая будет демонстрироваться на выставке "Мощь непокоренных" на ул.Крещатик в Киеве с 22 по 27 августа по случаю 26-й годовщины независимости Украины, после празднования отправится в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в понедельник.

interfax-ua-ru 19:55:00 CEST

Штаб: Техника с парада в Киеве поедет в АТО

korrespondent 21:18:00 CEST

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