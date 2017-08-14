|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
14 Август 2017 г.
|
|
Техника с выставки на День Независимости в Киеве отправится в зону АТО
|
Военная техника, которая будет демонстрироваться на выставке "Мощь непокоренных" на ул.Крещатик в Киеве с 22 по 27 августа по случаю 26-й годовщины независимости Украины, после празднования отправится в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в понедельник.
interfax-ua-ru 19:55:00 CEST
|
|
|