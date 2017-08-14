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14 Август 2017 г.
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12:15 Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного взорвал видеохостинг YouTube corner
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МОСКВА, 14 августа, ФедералПресс. В ночь на 14 августа на видеохостинге YouTube появилась видеозапись нашумевшего рэп-баттла между Оксимироном и Гнойным, который окончился сокрушительным поражением именитого рэпера. В социальных сетях разгорелись споры между поклонниками проигравшего исполнителя и победившего молодого человека.
fedpress 11:23:00 CEST
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