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14 Август 2017 г.

12:15 Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного взорвал видеохостинг YouTube corner

МОСКВА, 14 августа, ФедералПресс. В ночь на 14 августа на видеохостинге YouTube появилась видеозапись нашумевшего рэп-баттла между Оксимироном и Гнойным, который окончился сокрушительным поражением именитого рэпера. В социальных сетях разгорелись споры между поклонниками проигравшего исполнителя и победившего молодого человека.

fedpress 11:23:00 CEST

14:37 Оксимирон объяснил поражение на рэп-баттле

lenta 13:47:00 CEST

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