Что за история с задержанным в ОАЭ российским кинорежиссером? Друзья 33-летнего российского кинорежиссера Арика Манукяна , снявшего фильм Прерванная песня и короткометражку Мамочка, направили главе Чечни Рамзану Кадырову обращение с просьбой о помощи. Еще в мае этого года режиссера задержали в Абу-Даби за съемку свадебного видео у Большой мечети шейха Заеда с использованием беспилотника . aif 12:20:00 CEST Друзья задержанного в ОАЭ российского режиссера Арика Манукяна обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову Манукяна задержали в Абу-Даби, где два месяца назад снимал свадебное видео у Большой мечети шейха Заеда. panorama-am-ru 11:34:00 CEST