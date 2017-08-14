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14 Август 2017 г.

Что за история с задержанным в ОАЭ российским кинорежиссером?

Друзья 33-летнего российского кинорежиссера Арика Манукяна , снявшего фильм Прерванная песня и короткометражку Мамочка, направили главе Чечни Рамзану Кадырову обращение с просьбой о помощи. Еще в мае этого года режиссера задержали в Абу-Даби за съемку свадебного видео у Большой мечети шейха Заеда с использованием беспилотника .

aif 12:20:00 CEST

Друзья задержанного в ОАЭ российского режиссера Арика Манукяна обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову Манукяна задержали в Абу-Даби, где два месяца назад снимал свадебное видео у Большой мечети шейха Заеда.

panorama-am-ru 11:34:00 CEST

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