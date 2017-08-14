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14 Август 2017 г.
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Что за история с задержанным в ОАЭ российским кинорежиссером?
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Друзья 33-летнего российского кинорежиссера Арика Манукяна , снявшего фильм Прерванная песня и короткометражку Мамочка, направили главе Чечни Рамзану Кадырову обращение с просьбой о помощи. Еще в мае этого года режиссера задержали в Абу-Даби за съемку свадебного видео у Большой мечети шейха Заеда с использованием беспилотника .
aif 12:20:00 CEST
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