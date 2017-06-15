|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
15 Июнь 2017 г.
|
|
"Кировлес" вновь подал многомиллионный иск к Навальному
|
Компания "Кировлес" подала в Никулинский суд Москвы иск о возмещении ущерба на сумму более 16 миллионов рублей к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда. Ответчиками по иску являются также предприниматель Петр Офицеров и бывший директор предприятия Вячеслав Опалев.
svobodanews 10:49:00 CEST
|
|
|