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15 Июнь 2017 г.

"Кировлес" вновь подал многомиллионный иск к Навальному

Компания "Кировлес" подала в Никулинский суд Москвы иск о возмещении ущерба на сумму более 16 миллионов рублей к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда. Ответчиками по иску являются также предприниматель Петр Офицеров и бывший директор предприятия Вячеслав Опалев.

svobodanews 10:49:00 CEST

«Кировлес» предъявил иск Навальному на 16 млн рублей

km 21:56:00 CEST

Суд принял иск «Кировлеса» к Навальному на 16 миллионов рублей

lenta 10:39:00 CEST

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