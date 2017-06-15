Компания "Кировлес" подала в Никулинский суд Москвы иск о возмещении ущерба на сумму более 16 миллионов рублей к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда. Ответчиками по иску являются также предприниматель Петр Офицеров и бывший директор предприятия Вячеслав Опалев. svobodanews 10:49:00 CEST