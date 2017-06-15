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15 Июнь 2017 г.

Путин пообещал заехать в ижевские бараки

Текст: (Ижевск) Алексей Иванов Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" пообещал жительнице Ижевска, что вскоре посетит город с рабочим визитом и лично оценит ситуацию с расселением аварийного жилого фонда. Девушка, проживающая в одном из домов, расположенных по проезду Чапаева, пожаловалась на невыносимые бытовые условия.

rg 15:09:00 CEST

Путин: надо решать проблему аварийного жилья

kp 14:25:00 CEST

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