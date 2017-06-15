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15 Июнь 2017 г.

Патрушев призвал ОДКБ быстрее подписать соглашение о безопасности

По его словам, уже успешно зарекомендовал себя новый механизм взаимодействия в рамках Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты. В качестве примера Патрушев привел предотвращение масштабного распространения 12-13 мая вредоносного программного обеспечения.

rg 12:52:00 CEST

Лукашенко ответил критикам минского формата в вопросе урегулирования конфликта в Украине

naviny 11:39:00 CEST

Лукашенко: учения «Запад-2017» не нацелены на наступление на чьи-то территории

naviny 11:07:00 CEST

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