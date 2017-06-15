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15 Июнь 2017 г.
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Патрушев призвал ОДКБ быстрее подписать соглашение о безопасности
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По его словам, уже успешно зарекомендовал себя новый механизм взаимодействия в рамках Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты. В качестве примера Патрушев привел предотвращение масштабного распространения 12-13 мая вредоносного программного обеспечения.
rg 12:52:00 CEST
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