По его словам, уже успешно зарекомендовал себя новый механизм взаимодействия в рамках Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты. В качестве примера Патрушев привел предотвращение масштабного распространения 12-13 мая вредоносного программного обеспечения. rg 12:52:00 CEST