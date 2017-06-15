Текст: Марина Гусенко Увеличение ставки ФРС США уменьшит приток капитала в Россию и это постепенно ослабит курса рубля, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. "Это ожидаемое событие", - сказал он. И напомним, что в апреле министерство представляло параметры прогноза, и речь.... rg 12:06:00 CEST