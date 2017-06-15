|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
15 Июнь 2017 г.
|
|
Минэкономразвития: Курс рубля ослабнет на фоне повышения ставки ФРС США
|
Текст: Марина Гусенко Увеличение ставки ФРС США уменьшит приток капитала в Россию и это постепенно ослабит курса рубля, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. "Это ожидаемое событие", - сказал он. И напомним, что в апреле министерство представляло параметры прогноза, и речь....
rg 12:06:00 CEST
|
|
|