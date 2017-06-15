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15 Июнь 2017 г.

Минэкономразвития: Курс рубля ослабнет на фоне повышения ставки ФРС США

Текст: Марина Гусенко Увеличение ставки ФРС США уменьшит приток капитала в Россию и это постепенно ослабит курса рубля, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. "Это ожидаемое событие", - сказал он. И напомним, что в апреле министерство представляло параметры прогноза, и речь....

rg 12:06:00 CEST

Орешкин ожидает ослабление курса рубля на фоне повышения ставки ФРС

gazeta-ru 10:53:00 CEST

Силуанов: Повышение ставки американской ФРС не скажется на нашей экономике

kp 11:53:00 CEST

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