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15 Июнь 2017 г.
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Международную Букеровскую премию получил израильский писатель
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Давид Гроссман за роман «Заходит лошадь в бар». Действие романа происходит в клубе комедии в маленьком израильском городке. Публика, ожидавшая веселого вечера, становится свидетелем истерики актера на сцене. Он обнажает перед публикой свою душевную рану, с которой прожил много лет: злосчастный выбор между самыми дорогими для него людьми.
regions 12:58:00 CEST
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