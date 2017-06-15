Давид Гроссман за роман «Заходит лошадь в бар». Действие романа происходит в клубе комедии в маленьком израильском городке. Публика, ожидавшая веселого вечера, становится свидетелем истерики актера на сцене. Он обнажает перед публикой свою душевную рану, с которой прожил много лет: злосчастный выбор между самыми дорогими для него людьми. regions 12:58:00 CEST