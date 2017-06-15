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15 Июнь 2017 г.
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"Я — супермен!": мэр Николаева рассказал о побеге от полиции
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Глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что смог скрыться из своего кабинета перед визитом правоохранителей благодаря сверхспособностям. Накануне, 14 июня, к градоначальнику пришли полицейские из Киева. Они собирались вручить Сенкевичу протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.
ntv 10:36:00 CEST
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