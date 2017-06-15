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15 Июнь 2017 г.

"Я — супермен!": мэр Николаева рассказал о побеге от полиции

Глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что смог скрыться из своего кабинета перед визитом правоохранителей благодаря сверхспособностям. Накануне, 14 июня, к градоначальнику пришли полицейские из Киева. Они собирались вручить Сенкевичу протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

ntv 10:36:00 CEST

Мэр Николаева рассказал, как ему удалось сбежать от полиции

telegraf-by 10:45:00 CEST

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