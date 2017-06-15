"Я — супермен!": мэр Николаева рассказал о побеге от полиции Глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что смог скрыться из своего кабинета перед визитом правоохранителей благодаря сверхспособностям. Накануне, 14 июня, к градоначальнику пришли полицейские из Киева. Они собирались вручить Сенкевичу протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией. ntv 10:36:00 CEST Мэр Николаева рассказал, как ему удалось сбежать от полиции telegraf-by 10:45:00 CEST