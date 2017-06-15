. В Турции суд приговорил 23 военных, подозреваемых в участии в попытке путча в июле 2016 года, к пожизненному заключению. Фото Zafer Fatih Beyaz Как сообщает со ссылкой на источник в суде, 18 человек приговорены к пожизненному заключению и 12 годам тюрьмы, а еще пять военных — к пожизненному и еще 10 годам тюрьмы. naviny 21:45:00 CEST