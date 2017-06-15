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15 Июнь 2017 г.

23 военных за попытку путча в июле 2016 года приговорены к пожизненному заключению

. В Турции суд приговорил 23 военных, подозреваемых в участии в попытке путча в июле 2016 года, к пожизненному заключению. Фото Zafer Fatih Beyaz Как сообщает со ссылкой на источник в суде, 18 человек приговорены к пожизненному заключению и 12 годам тюрьмы, а еще пять военных — к пожизненному и еще 10 годам тюрьмы.

naviny 21:45:00 CEST

В Турции за участие в попытке госпереворота 23 военных приговорены к пожизненному заключению

kommersant 22:01:00 CEST

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