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15 Июнь 2017 г.
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23 военных за попытку путча в июле 2016 года приговорены к пожизненному заключению
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. В Турции суд приговорил 23 военных, подозреваемых в участии в попытке путча в июле 2016 года, к пожизненному заключению. Фото Zafer Fatih Beyaz Как сообщает со ссылкой на источник в суде, 18 человек приговорены к пожизненному заключению и 12 годам тюрьмы, а еще пять военных — к пожизненному и еще 10 годам тюрьмы.
naviny 21:45:00 CEST
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