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15 Июнь 2017 г.
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Владимир Путин призвал не политизировать тему передачи Исаакия РПЦ
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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» призывает не спекулировать на теме передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) и «не использовать ее для мелкой политической возни». Он напомнил, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви, однако «он был построен как храм, как церковь.
kommersant 13:21:00 CEST
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