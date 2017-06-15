Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» призывает не спекулировать на теме передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) и «не использовать ее для мелкой политической возни». Он напомнил, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви, однако «он был построен как храм, как церковь. kommersant 13:21:00 CEST