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15 Июнь 2017 г.

Владимир Путин призвал не политизировать тему передачи Исаакия РПЦ

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» призывает не спекулировать на теме передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) и «не использовать ее для мелкой политической возни». Он напомнил, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви, однако «он был построен как храм, как церковь.

kommersant 13:21:00 CEST

Путин: не нужно спекулировать на теме Исаакиевского собора

kp 13:25:00 CEST

Путин: Исаакиевский собор строился как церковь, а не как музей

tatar-inform 13:42:00 CEST

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