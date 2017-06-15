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15 Июнь 2017 г.
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Путин пошутил, что готов дать политическое убежище экс-главе ФБР
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Россия в случае необходимости готова предоставить политическое убежище бывшему главе Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми, заявил президент Владимир Путин. В ходе «прямой линии» российский лидер иронично прокомментировал показания Коми, которые тот дал парламенту в связи с расследованием «российского следа» в американской политике.
izvestia-ru 13:49:00 CEST
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