Россия в случае необходимости готова предоставить политическое убежище бывшему главе Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми, заявил президент Владимир Путин. В ходе «прямой линии» российский лидер иронично прокомментировал показания Коми, которые тот дал парламенту в связи с расследованием «российского следа» в американской политике. izvestia-ru 13:49:00 CEST