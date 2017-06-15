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15 Июнь 2017 г.
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Россия заняла 45-е место в рейтинге самых инновационных стран мира
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Россия заняла 45-е место в рейтинге инновационного развития по версии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). По сравнению с прошлым годом результат ухудшился, Россия опустилась в рейтинге сразу на две позиции. В тройке лидеров оказались Швейцария, Швеция и Нидерланды. Всего в исследовании ВОИСа приняли участие 127 стран.
izvestia-ru 15:56:00 CEST
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