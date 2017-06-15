Main Menu

News language and date

Analysis over time

15 Июнь 2017 г.

Россия заняла 45-е место в рейтинге самых инновационных стран‍ мира

Россия заняла 45-е место в рейтинге инновационного развития по версии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). По сравнению с прошлым годом результат ухудшился, Россия опустилась в рейтинге сразу на две позиции. В тройке лидеров оказались Швейцария, Швеция и Нидерланды. Всего в исследовании ВОИСа приняли участие 127 стран.

izvestia-ru 15:56:00 CEST

Россия заняла 45-е место в рейтинге самых инновационных стран

vedomosti 13:45:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.