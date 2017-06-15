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15 Июнь 2017 г.
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Новый российский пассажирский самолет МС-21 успешно совершил третий полет
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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил третий полет. Воздушное судно поднялось с аэродрома Иркутского авиационного завода и пробыло в воздухе полтора часа, говорится в сообщении корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).
itartass_ru 13:32:00 CEST
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