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15 Июнь 2017 г.

Новый российский пассажирский самолет МС-21 успешно совершил третий полет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил третий полет. Воздушное судно поднялось с аэродрома Иркутского авиационного завода и пробыло в воздухе полтора часа, говорится в сообщении корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

itartass_ru 13:32:00 CEST

Самолет МС-21 успешно прошел второй испытательный полет на ИАЗе 14 июня

i38 2:01:00 CEST

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