МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил третий полет. Воздушное судно поднялось с аэродрома Иркутского авиационного завода и пробыло в воздухе полтора часа, говорится в сообщении корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). itartass_ru 13:32:00 CEST