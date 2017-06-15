Якутия оказалась "готова к будущему" лучше всех регионов РФ, показал рейтинг ВШЭ МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг готовности регионов РФ к будущему, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ. itartass_ru 15:48:00 CEST ВШЭ: Якутия «готова к будущему» лучше других регионов РФ izvestia-ru 14:52:00 CEST