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15 Июнь 2017 г.

Якутия оказалась "готова к будущему" лучше всех регионов РФ, показал рейтинг ВШЭ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг готовности регионов РФ к будущему, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ.

itartass_ru 15:48:00 CEST

ВШЭ: Якутия «готова к будущему» лучше других регионов РФ

izvestia-ru 14:52:00 CEST

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