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15 Июнь 2017 г.
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Якутия оказалась "готова к будущему" лучше всех регионов РФ, показал рейтинг ВШЭ
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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг готовности регионов РФ к будущему, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ.
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