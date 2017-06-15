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15 Июнь 2017 г.

Число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 17 человек

До 17 человек выросло число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне, передает в четверг Би-би-си. Ранее сообщалось о 12 погибших. Спасатели отмечают, что не надеются найти выживших после пожара. Кроме того, в лондонской полиции сообщили об отсутствии данных, указывающих на то, что пожар произошел в результате теракта.

interfax-ua-ru 12:53:00 CEST

Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло

day 12:42:00 CEST

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