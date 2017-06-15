До 17 человек выросло число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне, передает в четверг Би-би-си. Ранее сообщалось о 12 погибших. Спасатели отмечают, что не надеются найти выживших после пожара. Кроме того, в лондонской полиции сообщили об отсутствии данных, указывающих на то, что пожар произошел в результате теракта. interfax-ua-ru 12:53:00 CEST