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15 Июнь 2017 г.

Путин ответит на вопросы россиян в ходе очередной "прямой линии"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет ежегодную, 15-ю по счету, "прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы граждан. По традиции "прямая линия" начнется в полдень в Гостином дворе, куда также приглашены политики, общественные деятели и представители регионов.

interfax-ru 8:20:00 CEST

Путин начал «Прямую линию» с ответа на вопрос об экономическом кризисе

rbc 11:47:00 CEST

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