Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет ежегодную, 15-ю по счету, "прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы граждан. По традиции "прямая линия" начнется в полдень в Гостином дворе, куда также приглашены политики, общественные деятели и представители регионов. interfax-ru 8:20:00 CEST