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15 Июнь 2017 г.
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Путин ответит на вопросы россиян в ходе очередной "прямой линии"
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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет ежегодную, 15-ю по счету, "прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы граждан. По традиции "прямая линия" начнется в полдень в Гостином дворе, куда также приглашены политики, общественные деятели и представители регионов.
interfax-ru 8:20:00 CEST
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