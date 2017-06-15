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15 Июнь 2017 г.

Расследование "дела Васильевой" продолжается

Следственный комитет опроверг появившуюся в СМИ информацию о завершении расследования «большого дела» экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. «Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается», заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

gazeta-ru 12:24:00 CEST

СКР опроверг завершение расследования «большого дела» Васильевой

polit 13:10:00 CEST

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