Следственный комитет опроверг появившуюся в СМИ информацию о завершении расследования «большого дела» экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. «Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается», заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. gazeta-ru 12:24:00 CEST