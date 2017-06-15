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15 Июнь 2017 г.
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Совет ЕС планирует продлить санкции против России
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Совет ЕС по иностранным делам планирует продлить ограничительные меры в отношении России до 23 июня 2018 года, следует из документов , приуроченных к заседанию на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Меры распространяются на граждан ЕС и находящиеся в ЕС компании. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя, говорится в тексте документа.
gazeta-ru 17:03:00 CEST
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