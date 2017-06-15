Совет ЕС планирует продлить санкции против России Совет ЕС по иностранным делам планирует продлить ограничительные меры в отношении России до 23 июня 2018 года, следует из документов , приуроченных к заседанию на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Меры распространяются на граждан ЕС и находящиеся в ЕС компании. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя, говорится в тексте документа. gazeta-ru 17:03:00 CEST В понедельник ЕС продлит на год санкции против России afn 17:26:00 CEST Совет ЕС в понедельник продлит санкции против Крыма rg 20:33:00 CEST