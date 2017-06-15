При реновации жилого фонда власти Москвы будут учитывать мнение жителей. Без этой программы столица получит большой объем аварийных домов через 10 15 лет, считает Владимир Путин. Как президент заявил 15 июня на прямой линии с гражданами, если большинство жителей дома не хотят входить в программу, насильно включать их туда нельзя. fontanka 14:39:00 CEST