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15 Июнь 2017 г.

Путин считает, что вопрос о реновации должно решать большинство

При реновации жилого фонда власти Москвы будут учитывать мнение жителей. Без этой программы столица получит большой объем аварийных домов через 10 15 лет, считает Владимир Путин. Как президент заявил 15 июня на прямой линии с гражданами, если большинство жителей дома не хотят входить в программу, насильно включать их туда нельзя.

fontanka 14:39:00 CEST

Владимир Путин: Мне важно, как к реновации относятся москвичи

tatar-inform 14:43:00 CEST

Программа реновации в Москве приняла более конкретные черты

rg 22:05:00 CEST

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