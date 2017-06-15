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15 Июнь 2017 г.
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В Бресте коммунальщиков наказали за георгиевские ленты и флаги РФ на машинах
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15.06.2017, 11:27 Милиция приняла неожиданное для местных активистов решение. Наказали водителей и поблагодарили за активную гражданскую позицию – брестский журналист Александр Левчук пожаловался на георгиевскую ленту и российский флаг на машинах коммунальщиков, сообщает «Белсат» Милиция,....
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