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15 Июнь 2017 г.

Правительство Армении получит право объявлять военное положение

Право об объявлении в стране чрезвычайного и военного положения перейдет от президента Армении к правительству, пишет Новости-Армения. Соответствующие законопроекты представили в четверг в ходе очередного заседания правительства заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян и министр обороны Армении Виген Саркисян.

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