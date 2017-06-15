Право об объявлении в стране чрезвычайного и военного положения перейдет от президента Армении к правительству, пишет Новости-Армения. Соответствующие законопроекты представили в четверг в ходе очередного заседания правительства заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян и министр обороны Армении Виген Саркисян. GolosArmeniiMain 15:53:00 CEST