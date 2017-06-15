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15 Июнь 2017 г.
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Правительство Армении получит право объявлять военное положение
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Право об объявлении в стране чрезвычайного и военного положения перейдет от президента Армении к правительству, пишет Новости-Армения. Соответствующие законопроекты представили в четверг в ходе очередного заседания правительства заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян и министр обороны Армении Виген Саркисян.
GolosArmeniiMain 15:53:00 CEST
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