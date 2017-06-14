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14 Июнь 2017 г.

Россельхознадзор хочет уничтожать все сельхозпродукты без документов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что должна уничтожаться вся сельхозпродукция, которую перевозят без сопроводительных документов. Как передает ТАСС, он заявил это на правительственном часе в Совете Федерации. Пока ведомство имеет право уничтожать только контрабандные продукты,....

vedomosti 13:55:00 CEST

Россельхознадзор предложил уничтожать всю продукцию без документов не только на границе

kommersant 16:28:00 CEST

Россельхознадзор выступает за уничтожение ввозимых продуктов без документов

gazeta-ru 11:42:00 CEST

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