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14 Июнь 2017 г.
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Россельхознадзор хочет уничтожать все сельхозпродукты без документов
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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что должна уничтожаться вся сельхозпродукция, которую перевозят без сопроводительных документов. Как передает ТАСС, он заявил это на правительственном часе в Совете Федерации. Пока ведомство имеет право уничтожать только контрабандные продукты,....
vedomosti 13:55:00 CEST
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