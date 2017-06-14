Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что должна уничтожаться вся сельхозпродукция, которую перевозят без сопроводительных документов. Как передает ТАСС, он заявил это на правительственном часе в Совете Федерации. Пока ведомство имеет право уничтожать только контрабандные продукты,.... vedomosti 13:55:00 CEST