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13 Июнь 2017 г.

Против украинского депутата завели дело за нападение на консульство России во Львове

Российский Следственный комитет получил доказательства причастности депутата Верховной рады к подстрекательствам на нападение на российское консульство. ГСУ СК продолжает расследование дела, возбужденного по ст. 360 УК РФ по факту нападения в 2016 году на генконсульство России во Львове и произошедшего надругательства над флагом.

vz 10:18:00 CEST

СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского депутата Парасюка

life 9:14:00 CEST

10:25 Против напавшего на генконсульство РФ во Львове депутата Рады возбудили дело

lenta 9:27:00 CEST

На депутата Верховной Рады СКР завел уголовное дело

kp 10:52:00 CEST

В России завели уголовное дело на Парасюка

korrespondent 9:58:00 CEST

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