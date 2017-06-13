Российский Следственный комитет получил доказательства причастности депутата Верховной рады к подстрекательствам на нападение на российское консульство. ГСУ СК продолжает расследование дела, возбужденного по ст. 360 УК РФ по факту нападения в 2016 году на генконсульство России во Львове и произошедшего надругательства над флагом. vz 10:18:00 CEST