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13 Июнь 2017 г.
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Против украинского депутата завели дело за нападение на консульство России во Львове
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Российский Следственный комитет получил доказательства причастности депутата Верховной рады к подстрекательствам на нападение на российское консульство. ГСУ СК продолжает расследование дела, возбужденного по ст. 360 УК РФ по факту нападения в 2016 году на генконсульство России во Львове и произошедшего надругательства над флагом.
vz 10:18:00 CEST
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