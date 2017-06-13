Main Menu

News language and date

Analysis over time

13 Июнь 2017 г.

Лукашенко: несмотря на давление, учения "Запад-2017" пройдут масштабно и серьезно

Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения "Запад-2017" будут проведены масштабно и серьезно, заявил 13 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств ОДКБ. «Как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно», - сказал он.

telegraf-by 13:14:00 CEST

Лукашенко: Проведем учения «Запад-2017» масштабно и серьезно

charter97 13:26:00 CEST

Лукашенко: Как бы нас ни давили, мы проведем белорусско-российские учения масштабно и серьезно

belapan 12:26:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Belarus (10)

Help about this topicPlaces

Minsk(BY)

Help about this topicRelated People

Alexander Lukashenko (6)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.