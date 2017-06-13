Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения "Запад-2017" будут проведены масштабно и серьезно, заявил 13 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств ОДКБ. «Как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно», - сказал он. telegraf-by 13:14:00 CEST