В разгоне участников антикоррупционной акции 12 июня в Москве участвовал бывший командир спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергей Кусюк. Во время задержаний на Тверской улице он был в форме ОМОНа России, телеканал "Дождь". сообщает Кусюк в 2013 году командовал разгоном протестующих на Майдане. svobodanews 14:27:00 CEST