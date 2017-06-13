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13 Июнь 2017 г.

В разгоне акции 12 июня в Москве участвовал бывший командир "Беркута"

В разгоне участников антикоррупционной акции 12 июня в Москве участвовал бывший командир спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергей Кусюк. Во время задержаний на Тверской улице он был в форме ОМОНа России, телеканал "Дождь". сообщает Кусюк в 2013 году командовал разгоном протестующих на Майдане.

svobodanews 14:27:00 CEST

Силовиками на протестах в Москве руководил экс-начальник "Беркута" Киева: фотофакт

obozrevatel 11:26:00 CEST

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