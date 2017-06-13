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13 Июнь 2017 г.
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17:14 В Туле ребенок получил перелом позвоночника на надувной горке
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В Туле возбуждено уголовное дело по факту тяжелого травмирования семилетней девочки на батуте. Происшествие квалифицировано по п.в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
rosbalt 16:39:00 CEST
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