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13 Июнь 2017 г.

17:14 В Туле ребенок получил перелом позвоночника на надувной горке

В Туле возбуждено уголовное дело по факту тяжелого травмирования семилетней девочки на батуте. Происшествие квалифицировано по п.в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

rosbalt 16:39:00 CEST

Состояние госпитализированного лидера "Любэ" Расторгуева оценили как удовлетворительное

interfax-ru 8:54:00 CEST

СМИ: лидер «Любэ» Расторгуев находится в удовлетворительным состоянии

izvestia-ru 9:35:00 CEST

Стали известны подробности о причинах отсутствия Расторгуева в Туле

gazeta-ru 15:54:00 CEST

Солист группы "Любэ" госпитализирован в Туле

interfax 5:17:00 CEST

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Moskva(RU)

Tula(RU)

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