В Туле возбуждено уголовное дело по факту тяжелого травмирования семилетней девочки на батуте. Происшествие квалифицировано по п.в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). rosbalt 16:39:00 CEST