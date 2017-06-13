Президент Казастхана Нурсултан Назарбаев заявил, что не видит препятствий для улучшения отношений с Грузией. Об этом он сказал после встречи в Акорде с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, сообщает Sputnik. Я приветствую Вас в Казахстане. Вы приехали в очень знаменательное время, исполняется 25 лет наших дипломатических отношений. rosbalt 12:04:00 CEST