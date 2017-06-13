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13 Июнь 2017 г.

12:45 Президент Казахстана не увидел препятствий для улучшения отношений с Грузией

Президент Казастхана Нурсултан Назарбаев заявил, что не видит препятствий для улучшения отношений с Грузией. Об этом он сказал после встречи в Акорде с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, сообщает Sputnik. Я приветствую Вас в Казахстане. Вы приехали в очень знаменательное время, исполняется 25 лет наших дипломатических отношений.

rosbalt 12:04:00 CEST

Назарбаев отметил отсутствие препятствий для дальнейшего развития сотрудничества с Грузией

zonakz 9:17:00 CEST

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