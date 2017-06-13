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13 Июнь 2017 г.
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Знаменитый скульптор Александр Аполлонов стал жертвой ДТП на Кубани
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Скульптор Александр Аполлонов погиб при столкновении двух автомобилей в Краснодарском крае. Автокатастрофа произошла в районе станицы Северской. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управлявшая Chevrolet, при повороте не пропустила Lada Priora. В результате погиб 69-летний скульптор, ехавший в отечественной машине.
ntv 17:59:00 CEST
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