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13 Июнь 2017 г.

Знаменитый скульптор Александр Аполлонов стал жертвой ДТП на Кубани

Скульптор Александр Аполлонов погиб при столкновении двух автомобилей в Краснодарском крае. Автокатастрофа произошла в районе станицы Северской. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управлявшая Chevrolet, при повороте не пропустила Lada Priora. В результате погиб 69-летний скульптор, ехавший в отечественной машине.

ntv 17:59:00 CEST

В аварии под Новороссийском погиб известный скульптор

vesti 17:13:00 CEST

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