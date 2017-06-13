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13 Июнь 2017 г.
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Эксперты рассчитали средний чек россиянина за один поход в магазин
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Такую сумму назвали аналитики исследовательского холдинга Аналитики центра отметили, что с начала 2017 года продолжается снижение среднего чека. Причем в мае эта тенденция усилилась. В частности, если с начала года средний чек снижался на 23 рубля ежемесячно, то в мае сумма сократилась сразу на 12....
ntv 15:57:00 CEST
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