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Analysis over time

13 Июнь 2017 г.

Эксперты рассчитали средний чек россиянина за один поход в магазин

Такую сумму назвали аналитики исследовательского холдинга Аналитики центра отметили, что с начала 2017 года продолжается снижение среднего чека. Причем в мае эта тенденция усилилась. В частности, если с начала года средний чек снижался на 23 рубля ежемесячно, то в мае сумма сократилась сразу на 12....

ntv 15:57:00 CEST

В сгоревшем доме "кратовского стрелка" обнаружили арсенал и две предсмертные записки, а останки его матери найти не удалось

nv-online 12:59:00 CEST

Воспитательницу детсада в Северодвинске, не пускавшую детей в туалет, осудили по уголовной статье

nv-online 12:28:00 CEST

Средний чек российского покупателя за год вырос

kp 17:16:00 CEST

СРЕДНИЙ ЧЕК «ПОХУДЕЛ» НА 12 РУБЛЕЙ

mospravda 17:00:00 CEST

Эксперты подсчитали средний чек россиянина в магазине

trud 12:19:00 CEST

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