Такую сумму назвали аналитики исследовательского холдинга Аналитики центра отметили, что с начала 2017 года продолжается снижение среднего чека. Причем в мае эта тенденция усилилась. В частности, если с начала года средний чек снижался на 23 рубля ежемесячно, то в мае сумма сократилась сразу на 12.... ntv 15:57:00 CEST