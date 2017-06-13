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13 Июнь 2017 г.

Второй суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

По мнению судей 9-го окружного суда Сан-Франциско, документ является незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. В постановлении указано, что президент не может единолично принимать решения в области иммиграции, полномочия президента ограничены как законодательством, так и конституционными нормами.

ntv 2:42:00 CEST

Трамп раскритиковал отклонение иммиграционного указа вторым апелляционным судом

izvestia-ru 13:35:00 CEST

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