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13 Июнь 2017 г.
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Второй суд заблокировал иммиграционный указ Трампа
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По мнению судей 9-го окружного суда Сан-Франциско, документ является незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. В постановлении указано, что президент не может единолично принимать решения в области иммиграции, полномочия президента ограничены как законодательством, так и конституционными нормами.
ntv 2:42:00 CEST
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