По мнению судей 9-го окружного суда Сан-Франциско, документ является незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. В постановлении указано, что президент не может единолично принимать решения в области иммиграции, полномочия президента ограничены как законодательством, так и конституционными нормами. ntv 2:42:00 CEST