Участница и финалистка седьмого сезона телепрограммы Битва экстрасенсов Илона Новосёлова выпала из окна своей квартиры на востоке Москвы. Возможно, это произошло случайно. Экстрасенс Илона Новосёлова, предположительно, поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник квартиры на шестом этаже. ntv 20:40:00 CEST