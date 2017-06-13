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13 Июнь 2017 г.
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В Москве разбилась насмерть экстрасенс-транссексуал Илона Новосёлова
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Участница и финалистка седьмого сезона телепрограммы Битва экстрасенсов Илона Новосёлова выпала из окна своей квартиры на востоке Москвы. Возможно, это произошло случайно. Экстрасенс Илона Новосёлова, предположительно, поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник квартиры на шестом этаже.
ntv 20:40:00 CEST
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