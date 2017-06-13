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13 Июнь 2017 г.

В Москве разбилась насмерть экстрасенс-транссексуал Илона Новосёлова

Участница и финалистка седьмого сезона телепрограммы Битва экстрасенсов Илона Новосёлова выпала из окна своей квартиры на востоке Москвы. Возможно, это произошло случайно. Экстрасенс Илона Новосёлова, предположительно, поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник квартиры на шестом этаже.

ntv 20:40:00 CEST

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова разбилась насмерть, выпав с шестого этажа

kp 20:45:00 CEST

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