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13 Июнь 2017 г.

УЕФА учредил индивидуальные награды по итогам клубного сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил пять новых индивидуальных наград для лучших футболистов, которые будут вручаться по итогам клубного сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Будут выбраны лучшие вратарь, защитник, полузащитник и нападающий Лиги чемпионов, а также лучший футболист Лиги Европы.

newsru 12:51:00 CEST

УЕФА учредил новые награды для футболистов

lenta 13:16:00 CEST

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