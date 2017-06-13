|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
13 Июнь 2017 г.
|
|
УЕФА учредил индивидуальные награды по итогам клубного сезона
|
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил пять новых индивидуальных наград для лучших футболистов, которые будут вручаться по итогам клубного сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Будут выбраны лучшие вратарь, защитник, полузащитник и нападающий Лиги чемпионов, а также лучший футболист Лиги Европы.
newsru 12:51:00 CEST
|
|
|