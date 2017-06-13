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13 Июнь 2017 г.

В зоне АТО за сутки погиб один военный, пятеро ранены - штаб

За прошедшие сутки по состоянию на 06:00 боевики гибридной армии РФ 57 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил вдоль всей линии фронта. Один военнослужащий ВСУ погиб, еще пятеро получили ранения и боевые травмы, сообщает штаба АТО. пресс-центр Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

ligakiev 7:29:00 CEST

Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

interfax-ua-ru 18:10:00 CEST

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