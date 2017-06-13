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13 Июнь 2017 г.

Экс-чемпион мира по боксу Ковалев получит гражданство США

Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF россиянин Сергей Ковалев в ближайшее время получит американское гражданство. Об этом рассказал боксер Андрей Шкаликов. «Сергей готовится стать американским гражданином – официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалевым, и с его тренером.

kp 18:14:00 CEST

Бывший боксер анонсировал получение Ковалевым гражданства США

lenta 22:24:00 CEST

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