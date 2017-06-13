Tele2 и «Билайн» подали в суд на ФАС из-за предписания по SMS-рассылкам . Операторы Tele2 и «Билайн» подали к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) иски из-за предписанной обязанности делать скидки для заказчиков SMS-рассылок. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы. Истцы требуют отменить предписание ФАС от апреля 2017.... kommersant 10:42:00 CEST Tele2 и "Билайн" будут судиться с ФАС из-за SMS-рассылок gazeta-ru 12:42:00 CEST