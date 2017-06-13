|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
13 Июнь 2017 г.
|
|
Песков: Донбасс не оккупирован Россией, там идет гражданская война
|
Юго-восток Украины не оккупирован РФ, то, что происходит в Донбассе, — это гражданская война. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Она (юго-восточная часть Украины) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует никакие территории», — цитирует Пескова ....
izvestia-ru 13:35:00 CEST
|
|
|