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13 Июнь 2017 г.

США впервые за четверть века не поздравили РФ с 12 июня

Власти США впервые за четверть века не направили поздравительную телеграмму в честь празднования Дня России. «Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — цитирует агентство «РИА Новости» представителя посольства РФ в США Николая Лахонина.

izvestia-ru 20:39:00 CEST

Мира не будет? "Бешеный пес" Трампа рассказал о решении Путина по США

obozrevatel 9:09:00 CEST

В Сенате США заключили соглашение о новых санкциях против РФ

life 22:17:00 CEST

США впервые за 25 лет не поздравили посольство РФ с Днем России

vesti 21:39:00 CEST

В Кремле прокомментировали обсуждение в США новых санкций против России

vz 13:52:00 CEST

На самом низком уровне: в США заговорили о стабилизации отношений с Россией

obozrevatel 20:38:00 CEST

Москва отреагировала на анонсированные сенатом США новые санкции против России

lenta 14:01:00 CEST

США «накажут» РФ за Украину, Сирию и «вмешательство» в выборы

expert 9:11:00 CEST

Демократы и республиканцы в сенате США согласовали ужесточение санкций против РФ

interfax-ru 6:46:00 CEST

Путин сравнил ситуацию в РФ в свой первый президентский срок и в США при Рейгане

kp 3:50:00 CEST

Путин сравнил Россию в 1999 году и США при Рейгане

gazeta-ru 1:52:00 CEST

"Есть доказательства": Путин обвинил США в подрыве России с помощью террористов

obozrevatel 9:09:00 CEST

В мире Путин возложил на США вину за поддержку чеченских боевиков и создание "Аль-Каиды"

interfax-ru 5:48:00 CEST

Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ

nv-online 7:23:00 CEST

Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ

ng 8:30:00 CEST

СМИ: российские хакеры могут обесточить Америку

vesti 12:37:00 CEST

WP узнала о способном нарушить работу энергосистем США «русском» вирусе

rbc 13:34:00 CEST

12:45 СМИ: Российские хакеры способны отключить электричество в США

rosbalt 12:04:00 CEST

Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США Международная панорама 13 июня, 3:51

itartass_ru 4:48:00 CEST

КНДР освободила задержанного американского студента

rg 17:34:00 CEST

21:53 В КНДР освободили приговоренного к 15 годам студента из США corner

fedpress 21:24:00 CEST

Главу Пентагона потрясла низкая боеготовность армии США

fontanka 8:54:00 CEST

Шефа Пентагона потрясла боеготовность армии США

trud 10:00:00 CEST

22:34 США впервые не поздравили Россию с 12 июня

lenta 21:39:00 CEST

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