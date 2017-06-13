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13 Июнь 2017 г.
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США впервые за четверть века не поздравили РФ с 12 июня
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Власти США впервые за четверть века не направили поздравительную телеграмму в честь празднования Дня России. «Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — цитирует агентство «РИА Новости» представителя посольства РФ в США Николая Лахонина.
izvestia-ru 20:39:00 CEST
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