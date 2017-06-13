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13 Июнь 2017 г.

В сгоревшем доме убитого "кратовского стрелка" обнаружен арсенал

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Следователи нашли в сгоревшем доме нейтрализованного "кратовского стрелка" Игоря Зенкова арсенал боевого оружия, в том числе три винтовки и автомат, а также две предсмертные записки, сообщила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

interfax-ru 9:58:00 CEST

В доме стрелка из Кратово обнаружен арсенал оружия

polit 11:09:00 CEST

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