Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Федерального агентства по государственной границе (Росграница) Константин Бусыгин во вторник вступил в должность главы администрации города Байконур, сменив на этом посту Анатолия Петренко. В ходе церемонии представления нового мэра вице-премьер.... interfax-ru 7:46:00 CEST