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13 Июнь 2017 г.

Бывший руководитель Росграницы Бусыгин возглавил администрацию Байконура

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Федерального агентства по государственной границе (Росграница) Константин Бусыгин во вторник вступил в должность главы администрации города Байконур, сменив на этом посту Анатолия Петренко. В ходе церемонии представления нового мэра вице-премьер....

interfax-ru 7:46:00 CEST

Назначен новый руководитель администрации Байконура

vedomosti 8:56:00 CEST

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