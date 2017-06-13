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13 Июнь 2017 г.
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Бывший руководитель Росграницы Бусыгин возглавил администрацию Байконура
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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Федерального агентства по государственной границе (Росграница) Константин Бусыгин во вторник вступил в должность главы администрации города Байконур, сменив на этом посту Анатолия Петренко. В ходе церемонии представления нового мэра вице-премьер....
interfax-ru 7:46:00 CEST
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